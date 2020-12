Napoli, test a domicilio con risultati in poche ore: scoperto mercato nero dei tamponi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tampone a domicilio al prezzo di 50 euro con risultati in breve tempo. E’ questo il giro di affari messo su da una banda criminale che, avvalendosi della difficoltà delle Asl di testare la popolazione in maniera diffusa, era riuscita a ricreare un vero e proprio laboratorio d’analisi illegale. Lo riporta il Mattino di Napoli che illustra e descrive il sistema fatto di visite domiciliari, prenotazioni, liste d’attesa, persone da contattare per offrire la prestazione. Diverse le persone coinvolte come diverse erano le funzioni di ognuno di loro; da chi si recava nelle abitazioni per condurre il test a chi le analizzava. La Procura di Napoli ha quindi deciso di vederci chiaro aprendo un fascicolo a seguito dell’inchiesta condotta dal ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Tampone aal prezzo di 50 euro conin breve tempo. E’ questo il giro di affari messo su da una banda criminale che, avvalendosi della difficoltà delle Asl diare la popolazione in maniera diffusa, era riuscita a ricreare un vero e proprio laboratorio d’analisi illegale. Lo riporta il Mattino diche illustra e descrive il sistema fatto di visite domiciliari, prenotazioni, liste d’attesa, persone da contattare per offrire la prestazione. Diverse le persone coinvolte come diverse erano le funzioni di ognuno di loro; da chi si recava nelle abitazioni per condurre ila chi le analizzava. La Procura diha quindi deciso di vederci chiaro aprendo un fascicolo a seguito dell’inchiesta condotta dal ...

stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Napoli, #Osimhen torna in città: mercoledì il test con lo staff medico. #Gattuso spera di riavere l'attaccante nigeria… - Diego31883 : RT @Sport_Mediaset: #Napoli, #Osimhen torna in città: mercoledì il test con lo staff medico. #Gattuso spera di riavere l'attaccante nigeria… - Sport_Mediaset : #Napoli, #Osimhen torna in città: mercoledì il test con lo staff medico. #Gattuso spera di riavere l'attaccante nig… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'ATTACCANTE - Napoli, Osimhen torna in città: mercoledì il test con lo staff medico - infoitsport : Napoli, Osimhen torna in città: mercoledì il test con lo staff medico - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli test Napoli, test a domicilio con risultati in poche ore: scoperto mercato nero dei tamponi anteprima24.it Napoli, test a domicilio con risultati in poche ore: scoperto mercato nero dei tamponi

Tampone a domicilio al prezzo di 50 euro con risultati in breve tempo. E’ questo il giro di affari messo su da una banda criminale ...

Granada, Milla positivo al covid: gli spagnoli in campo col Valencia

Caos in casa Granada, il club spagnolo che il prossimo febbraio dovrà affrontare il Napoli in Europa LEague. La squadra di Diego Martinez ha scoperto ieri la positività al ...

Tampone a domicilio al prezzo di 50 euro con risultati in breve tempo. E’ questo il giro di affari messo su da una banda criminale ...Caos in casa Granada, il club spagnolo che il prossimo febbraio dovrà affrontare il Napoli in Europa LEague. La squadra di Diego Martinez ha scoperto ieri la positività al ...