Vaccino Covid, ecco il modulo per il consenso (Di domenica 27 dicembre 2020) Il ministero della Salute, con una circolare, e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) hanno reso pubblico il modulo per il consenso informato per la vaccinazione contro il coronavirus. Il documento è stato redatto dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità di Age.Na.S. Il modulo, avverte il ministero, potrà essere modificato nel corso della campagna vaccinale. Dovrà essere firmato dal paziente prima di ricevere (o di rifiutare) il Vaccino. ecco cosa contiene: Oltre al modulo di consenso, l’Aifa ha pubblicato sul proprio sito anche 35 domande e altrettante risposte per chiarire tutti i dubbi sul Vaccino Covid-19 mRNA BNT162b2, il Comirnaty, o detto in altri termini il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Il ministero della Salute, con una circolare, e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) hanno reso pubblico ilper ilinformato per la vaccinazione contro il coronavirus. Il documento è stato redatto dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità di Age.Na.S. Il, avverte il ministero, potrà essere modificato nel corso della campagna vaccinale. Dovrà essere firmato dal paziente prima di ricevere (o di rifiutare) ilcosa contiene: Oltre aldi, l’Aifa ha pubblicato sul proprio sito anche 35 domande e altrettante risposte per chiarire tutti i dubbi sul-19 mRNA BNT162b2, il Comirnaty, o detto in altri termini il ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - riotta : Non dimenticate che Grillo è amico di Pauli paladino del legame Covid 5 G. Un comico che scherza sul vaccino metten… - MediasetTgcom24 : Covid: furgone con dosi vaccino arrivato a Roma - Laura_Bennati : Ragazz@ la soluzione al Covid e ai virus che verranno non è il vaccino, che tutti speriamo trovino/funzioni ecc, ma… - siceid : @Ilia_Ilic Magari no. È un po' come tenersi il Covid perché con il vaccino potrebbero crescerti dei tentacoli al posto dei genitali. -