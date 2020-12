Dosi distribuite in base alla popolazione dei Paesi. 'La Gemania ne ha ricevute 11mila, non 150mila' (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Ministero della Salute precisa che, come illustrato nel Piano Strategico Vaccinazione , i contratti con le aziende produttrici dei vaccini sono stipulati direttamente dalla Commissione Europea per ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Ministero della Salute precisa che, come illustrato nel Piano Strategico Vaccinazione , i contratti con le aziende produttrici dei vaccini sono stipulati direttamente dCommissione Europea per ...

Ultime Notizie dalla rete : Dosi distribuite Vaccino, dosi distribuite in base alla popolazione dei Paesi. «La Gemania ne ha ricevute 11mila, non 150mila» Il Messaggero È gara a chi ha più vaccini?

BRUXELLES - Dopo una gestione della pandemia non sempre all'insegna dell'unità, l'Ue può festeggiare - almeno come momento simbolico - un avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 scatta ...

Vaccino, scontro Bolsonaro-governatori

In Brasile si contano ormai quasi 200'000 morti da Covid, ma lo scontro politico rischia di dilatare ulteriormente i tempi delle vaccinazioni ...

