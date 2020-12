Atalanta, Gomez-Gasperini è rottura totale: l’addio del Papu è inevitabile. Quel retroscena sulle scuse… (Di sabato 26 dicembre 2020) Gomez-Gasperini è rottura totale.Continua a tenere banco in casa Atalanta, è sempre il caso fra, il numero 10 argentino ed il tecnico originario di Grugliasco: clamorosa e insanabile la frattura creatasi non con la società, alla quale il Papu e la sua famiglia sono legatissimi, ma dopo sette lunghi e intensi anni, il classe '88 è al passo d’addio da Bergamo.In attesa di capire, le modalità, i tempi e le reali motivazioni dell'addio, il tecnico nerazzurro ha scelto di non convocare l'attaccante argentino per la sfida contro la Roma: una scelta tecnica, si legge sul comunicato diramato dalla società orobica. Una presa di posizione forte e chiara, uno strappo ormai insanabile, nonostante Gian Piero Gasperini cerchi continuamente ad allontanare l’argomento.Il ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020).Continua a tenere banco in casa, è sempre il caso fra, il numero 10 argentino ed il tecnico originario di Grugliasco: clamorosa e insanabile la frattura creatasi non con la società, alla quale ile la sua famiglia sono legatissimi, ma dopo sette lunghi e intensi anni, il classe '88 è al passo d’addio da Bergamo.In attesa di capire, le modalità, i tempi e le reali motivazioni dell'addio, il tecnico nerazzurro ha scelto di non convocare l'attaccante argentino per la sfida contro la Roma: una scelta tecnica, si legge sul comunicato diramato dalla società orobica. Una presa di posizione forte e chiara, uno strappo ormai insanabile, nonostante Gian Pierocerchi continuamente ad allontanare l’argomento.Il ...

