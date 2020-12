Ultime Notizie Roma del 25-12-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in questo venerdì 25 dicembre felice Natale da Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano presidente della commissione europea Ursula von der leyen Twitter scrive un messaggio di auguri quest’anno Il Natale è diverso ma oggi è un messaggio di speranza si legge insieme possiamo sconfiggere questo virus sopra due giorni inizierà la vaccinazione in tutta l’unione e gradualmente saremo in grado di tornare alla vita normale fino ad allora concludi attenti quindi gli altri il desiderio e il russo alexei navalny denuncia l’arresto di una sua collaboratrice oggi la polizia è arrivata l’appartamento alle 7 del mattino ha scritto su Twitter il fondo e anticorruzione di Nava una circostanza suo dire legata la telefonata in cui lo stesso navali avrebbe ingannato un agente dei servizi di sicurezza facendogli ...