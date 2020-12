Qui e Adesso su Rai 3 con Massimo Ranieri, ospiti e anticipazioni del 25 dicembre (Di venerdì 25 dicembre 2020) Qui e Adesso con Massimo Ranieri su Rai 3 gli ospiti e le anticipazioni del 25 dicembre Natale Massimo Ranieri è tornato in tv e lo fa a suo modo con uno show Qui e Adesso che non è un varietà ma più un racconto intorno al teatro e allo spettacolo, tra palco e camerini, tra prove e chiacchierate a cuore aperto. Venerdì 25 dicembre il terzo appuntamento. Un luogo spontaneo per dialogare o cantare insieme, dando spazio innanzitutto alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune. Poi naturalmente il grande talento di Ranieri, attore e cantante con i suoi cavalli di battaglia e nuovi arrangiamenti, tutto seguito nel suo costruirsi, dalle prove al magico risultato finale. Gli ospiti del ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 25 dicembre 2020) Qui econsu Rai 3 glie ledel 25Nataleè tornato in tv e lo fa a suo modo con uno show Qui eche non è un varietà ma più un racconto intorno al teatro e allo spettacolo, tra palco e camerini, tra prove e chiacchierate a cuore aperto. Venerdì 25il terzo appuntamento. Un luogo spontaneo per dialogare o cantare insieme, dando spazio innanzitutto alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune. Poi naturalmente il grande talento di, attore e cantante con i suoi cavalli di battaglia e nuovi arrangiamenti, tutto seguito nel suo costruirsi, dalle prove al magico risultato finale. Glidel ...

borghi_claudio : Quando sono qui l'anima riposa. Adesso è così: - capuanogio : Miglior #Juventus del campionato fin qui. #Ronaldo aveva voglia di cancellare la serata da 4 con l'Atalanta, ma in… - mylonelystories : @lvpinsb Ma adesso? Allora me lo sono perso, mi sembra tutto esagerato qui. - attraversome : Adesso manco più questo posso fa e ne sto risentendo tanto, infatti sto scrivendo il doppio (e non intendo qui) - Rosita65759339 : #PRELEMI Vivimi senza paura Che sia una vita o che sia un´ora Non lasciare libero o disperso Questo mio spazio ade… -