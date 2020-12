Fedez criticato per la scelta di partecipare a Sanremo 2021, arriva la replica: “Per ora, unico palco possibile” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fedez criticato per la scelta di partecipare a Sanremo 2021. Il rapper di Rozzano prenderà infatti parte alla manifestazione con Francesca Michielin, dopo che nel 2014 aveva preso la kermesse come ultima spiaggia, da ritenersi valida solo nel caso in cui le cose andassero male. Sembra che la pandemia, però, gli abbia fatto cambiare rapidamente idea. Fedez risponde così a coloro che gli hanno ricordato le dichiarazioni del 2014, nelle quali sembrava snobbare la manifestazione ma anche tutti coloro che decidevano di prendervi parte. Ecco le sue parole, rilasciate su Twitch: “Non credo che la coerenza sia una virtù, ho fatto tante cose incoerenti. Ma partecipare a Sanremo è dal mio punto di vista una cosa coerente con quanto detto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020)per ladi. Il rapper di Rozzano prenderà infatti parte alla manifestazione con Francesca Michielin, dopo che nel 2014 aveva preso la kermesse come ultima spiaggia, da ritenersi valida solo nel caso in cui le cose andassero male. Sembra che la pandemia, però, gli abbia fatto cambiare rapidamente idea.risponde così a coloro che gli hanno ricordato le dichiarazioni del 2014, nelle quali sembrava snobbare la manifestazione ma anche tutti coloro che decidevano di prendervi parte. Ecco le sue parole, rilasciate su Twitch: “Non credo che la coerenza sia una virtù, ho fatto tante cose incoerenti. Maè dal mio punto di vista una cosa coerente con quanto detto ...

marianocervone : #17dicembre: lo scrittore (scrittore poi...) Fabio Volo ha criticato il rapper Fedez “reo” di aver ostentato la ben… - lIuke420 : @Laura_sevenfold @FrancescaLupo15 @thetrueshade Fa tutto parte del lavoro da influencer essere adorato come critica… - sebapinna981 : Allucinante che venga criticato Fedez per la sua beneficenza e ci sia indifferenza da chi critica per la mala gesti… - theseventhcat : RT @perchetendenza: 'Fabio Volo': Per la replica di Fedez alle parole del conduttore e scrittore, che lo ha criticato nel corso della sua t… - AntonucciMattia : Hai fatto bene le persone che ti hanno criticato sono solo invidiose. Nessuno con un po’ di buon senso riuscirebbe… -