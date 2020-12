Adriano Pantaleo: età, peso, altezza, carriera e vita privata dell’attore (Di martedì 22 dicembre 2020) Tra i protagonisti della commedia “Natale in Casa Cupiello” in onda stasera, martedì 22 dicembre 2020 su Raiuno, anche Adriano Pantaleo, che ha raggiunto il successo giovanissimo nel ruolo di Spillo nella fiction «Amico mio» e di Vincenzino nel film «Io speriamo che me la cavo». L’attore campano oggi ha 37 anni e si divide tra cinema, teatro e televisione. leggi anche l’articolo —> Nicoletta Braschi: età, peso, altezza, carriera e vita privata della musa di Roberto Benigni Adriano Pantaleo è nato il 9 settembre del 1983 a Napoli. Nel 1992 l’esordio al cinema con i film Ci hai rotto papà di Castellano e Pipolo (uscito l’anno dopo) e Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller. Tutto partì dal padre, che rispose ad un annuncio per ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Tra i protagonisti della commedia “Natale in Casa Cupiello” in onda stasera, martedì 22 dicembre 2020 su Raiuno, anche, che ha raggiunto il successo giovanissimo nel ruolo di Spillo nella fiction «Amico mio» e di Vincenzino nel film «Io speriamo che me la cavo». L’attore campano oggi ha 37 anni e si divide tra cinema, teatro e televisione. leggi anche l’articolo —> Nicoletta Braschi: età,della musa di Roberto Benigniè nato il 9 settembre del 1983 a Napoli. Nel 1992 l’esordio al cinema con i film Ci hai rotto papà di Castellano e Pipolo (uscito l’anno dopo) e Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller. Tutto partì dal padre, che rispose ad un annuncio per ...

