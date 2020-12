Tredicenne corregge Bruno Vespa: "I pipistrelli sono mammiferi, non uccelli" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Novella Toloni Il giovane ornitologo Francesco Barberini ha "ripreso" il conduttore durante la diretta di Da noi a ruota libera Inatteso fuori programma nel corso dell'ultima puntata di Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda su Rai Due. Attimi di imbarazzo quando il giovane ornitologo 13enne ha corretto un errore commesso dall'ospite Bruno Vespa, intervenuto in puntata per intervistarlo. Francesca Fialdini ha invitato in studio il conduttore di Porta a porta e un 13enne appassionato di ornitologica, che ha trasformato il suo hobby in qualcosa di più. Francesco Barberini, infatti, nonostante la giovane età ha già scritto cinque libri sull’ornitologia e nel 2018 è stato nominato Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. nodo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Novella Toloni Il giovane ornitologo Francesco Barberini ha "ripreso" il conduttore durante la diretta di Da noi a ruota libera Inatteso fuori programma nel corso dell'ultima puntata di Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda su Rai Due. Attimi di imbarazzo quando il giovane ornitologo 13enne ha corretto un errore commesso dall'ospite, intervenuto in puntata per intervistarlo. Francesca Fialdini ha invitato in studio il conduttore di Porta a porta e un 13enne appassionato di ornitologica, che ha trasformato il suo hobby in qualcosa di più. Francesco Barberini, infatti, nonostante la giovane età ha già scritto cinque libri sull’ornitologia e nel 2018 è stato nominato Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. nodo ...

