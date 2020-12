Bruno Giordano | “Il Napoli mi ha ripagato di quello che non ho avuto con la Lazio”

(Di domenica 20 dicembre 2020), ex attaccante di, ha ricordato i suoi trascorsi in azzurro nell’estratto dell’intervista del Corriere dello Sport, riportata di seguito. Passione e fede mi portano dalla parte della, squadra che tifavo da bambino e nella quale hola fortuna di crescere calcisticamente e fare l’esordio tra i professionisti. Sono stati 16 anni lunghissimi, dagli esordienti fino alla prima squadra. Quando allasi accosta ilviene fuori l’aspetto sportivo,che mi ha consentito di vincere un campionato che, invece, mi è mancato a Roma. Con lo scudetto aho provato una gioia immensa. Sotto l’aspetto professionale, l’azzurro mi hadi ...

A Natale regalava giocattoli ai bambini in ospedale"