Esposito e Zanetti post Venezia-SPAL

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il match tra, disputatosi sabato 19 dicembre alle 18 e valido per la 13° giornata di Serie B, è terminato 0 a 0. Il tecnico dei veneti Paoloe il calciatore biancazzurro Salvatoresono intervenutiper commentare la sfida. Cosa ha detto? Queste le parole dell’allenatore delPaoloVenenzia-: “Ci siamo schierati con quattro punte contro la, che è una delle squadre più forti del campionato. Sono contento per l’interpretazione, ce la siamo giocata alla pari. Si rigioca fra due giorni e ci dobbiamo preparare per un’altra battaglia col Cosenza“. Il tecnico ha sottolineato come la ...