Vaccini anti-covid | De Luca | “Criteri misteriosi nella distribuzione regionale Noi pronti dal 12 gennaio | sarà un’operazione quasi militare”

"La vaccinazione anti-covid non sarà un compito banale ed è un po' diversa dalla vaccinazione anti-influenzale. Bisogna prepararsi. Il giorno 12 gennaio abbiamo fissato una sorta di esercitazione generale in tutta la Campania. Dalla mattina di quel giorno dovrà essere pronto tutto: andremo in giro per la Campania per verificare che tutto sia in ordine. Dobbiamo lavorare alla tedesca, deve essere un'operazione quasi militare e una macchina perfetta". Lo annuncia nella sua consueta diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a proposito delle vaccinazioni anti-covid in Campania, non senza toni polemici nei confronti del governo.

