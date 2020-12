Iacopo Melio è positivo al Coronavirus: 'Ho difficoltà a respirare, ma passerà anche questa' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il consigliere regionale del Pd in Toscana Iacopo Melio ha annunciato di essere positivo al Coronavirus: "Lo scrivo - precisa - perché devo inevitabilmente annullare ogni impegno, e per motivare la ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il consigliere regionale del Pd in Toscanaha annunciato di essereal: "Lo scrivo - precisa - perché devo inevitabilmente annullare ogni impegno, e per motivare la ...

