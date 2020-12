Gioielli | Bona Tondinelli lancia la “Maglia Greca”

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 17 dicembre 2020)Bijouxla nuova collezione “”: tra le pietre utilizzate dalla designer fiorentina agate, onice, corniole e giade colorateBijoux propone per questo inverno la Collezione “”, bijoux raffinati e impreziositi da zirconi verde smeraldo e rosso rubino, racchiusi in una” bagnata in oro 18k. Le collane… L'articolo Corriere Nazionale.