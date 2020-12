Mission | Impossible 7 | Tom Cruise urla alla crew che non rispetta le regole anti-COVID Vi faccio licenziare

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'audio diffuso dal Sun ripropone la sfuriata di Toma due membro delladi7 colpevoli di essere troppo vicini, violando così le linee guida. Il Sun ha diffuso un audio in cui la star Tomesprime la sua frustrazione nei confronti di alcuni membri delladi7, colpevoli di non averto le linee guida-19, minacciando di licenziarli. La conferma a Variety da due persone vicineproduzione. Secondo quanto descritto dal Sun, dopo aver visto due membri dellatroppo vicini l'uno all'altro di fronte allo schermo di un computer, Tom ...

ilpost : Tom Cruise ha urlato contro la troupe di “Mission: Impossible 7” che aveva violato le regole anti-COVID - cinefilosit : Tom Cruise furioso sul set di Mission Impossible 7, ecco perché #ILoveCinefilos - UniMoviesBlog : #MissionImpossible7 - #TomCruise contro membri della troupe troppo vicini, ecco l'audio - LucaSalvarani11 : RT @66gio: La vera Mission Impossible è fare rispettare i protocolli nel centro storico di una qualsiasi città italiana. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mission: Impossible 7 – Tom Cruise s’infuria con chi non rispetta i protocolli anti-Covid sul set, ecco l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Mission Impossible

Da alcune ore sta facendo il giro del web un audio in cui Tom Cruise si è scagliato contro alcuni membri della troupe di Mission Impossible 7, rei di non aver rispettato le misure anti Covid-19.Tom Cruise infuriato con la troupe nel set di Mission Impossible. La registrazione del discorso fatto ai lavoratori del nuovo film girato anche a Roma è stata pubblicata in esclusiva dal Sun. L'attore ...