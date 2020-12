Governo:Salvini, faccia le cose oppure c'è il centrodestra (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA, 15 DIC - "Al Governo abbiamo dei matti, ci sono 60 milioni di italiani preoccupati per per la salute ed il Governo di cosa si occupa? Del Rimpasto, ma basta. O c'è un Governo che governa o vi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA, 15 DIC - "Alabbiamo dei matti, ci sono 60 milioni di italiani preoccupati per per la salute ed ildi cosa si occupa? Del Rimpasto, ma basta. O c'è unche governa o vi ...

Mov5Stelle : Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe? Tutti risponderebbero: la fine della Pand… - matteosalvinimi : #Salvini: Come centrodestra stiamo facendo proposte sui temi che riguardano la vita vera. Lascio che Conte e Renzi… - matteosalvinimi : #Salvini: Ritengo squallido che mentre tutta Italia ha seri problemi, in questo momento le riunioni del governo son… - albydea : #Salvini grazie ma, no grazie! 'Gli italiani starebbero meglio col centrodestra al governo' - francofumarola : RT @AugustoMinzolin: Dopo tanto tempo Salvini fa una mossa politica seria, proponendo un governo insieme che mette in crisi l’equilibrio ch… -