Bonaccini: 'La terza ondata del virus pare inevitabile ma non chiudere tutto e tutti' (Di martedì 15 dicembre 2020) Nelle prossime ore 'discuteremo con il Governo come Regioni per capire come arginare il rischio di una terza ondata'. Lo sottolinea il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, durante una ... Leggi su cesenatoday (Di martedì 15 dicembre 2020) Nelle prossime ore 'discuteremo con il Governo come Regioni per capire come arginare il rischio di una'. Lo sottolinea il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano, durante una ...

augusto_amato : Covid, 165 morti in Veneto in 24 ore, mai dato così alto. Bonaccini: arginare la terza ondata - Cronaca - ANSA - TerlizziGerard3 : RT @benq_antonio: #Coronavirus, #Bonaccini: 'Terza ondata inevitabile, ma va arginata' ormai stiamo ritornando al tutti' si sentono virolog… - KinmenQuemoy : #Covid, 165 morti in Veneto in 24 ore, mai dato così alto. Bonaccini: arginare la terza ondata - lucma66 : #Bonaccini: arginare la terza ondata'. 'Arginare'.... talmente ovvio che ormai ce la becchiamo, grazie ai piagni… - lorenzino902 : Covid, 165 morti in Veneto in 24 ore, mai dato così alto. Bonaccini: arginare la terza ondata… -