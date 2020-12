La centrale dello spaccio in pineta: droga nascosta sotto le traversine della ferrovia. Sei arresti a Viareggio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una vasta operazione antidroga ha visto impegnati oltre cento poliziotti, all’alba di stamani, a Viareggio (Lucca). L’organizzazione criminale, composta da marocchini e italiani, da circa due anni spacciava cocaina e hashish nella pineta di Levante di Torre del Lago. Sei arresti e un ristorante sequestrato spaccio di droga blitz anti droga spacciatori Raffaello Binelli ? Url ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una vasta operazione antiha visto impegnati oltre cento poliziotti, all’alba di stamani, a(Lucca). L’organizzazione criminale, composta da marocchini e italiani, da circa due anni spacciava cocaina e hashish nelladi Levante di Torre del Lago. Seie un ristorante sequestratodiblitz antispacciatori Raffaello Binelli ? Url ...

