Milano | tranviere impazzito minaccia i passeggeri | “Vi ammazzo tutti”

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Minuti di panico venerdì sera a, quando i carabinieri sono dovuti intervenire per fermare la folle corsa di un tram pieno di. Ilalla guida sfrecciava a velocità sostenuta,ndo dal microfono i malcapitati ospiti del ‘suo’ mezzo. A raccontare l’accaduto a ‘Today’ sono alcuni deicoinvolti nell’episodio. Sono le 21.12 di venerdì quando un gruppo di persone sale sul tram 15, partito dall’affollata fermata Duomo in direzione Rozzano. “Non appena ha chiuso le porte, il conducente ha iniziato una corsa senza sosta, correndo come un pazzo, come se fossimo sulle giostre…Io e diversi altriabbiamo capito subito che qualcosa non andava. Eravamo totalmente in panico” riferisce una delle passeggere. ...