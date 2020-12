GF Vip, il commento del marito di Stefania sulla sua vicinanza con Zelletta: “Cornuto, mazziato…” (Di domenica 13 dicembre 2020) All’occhio attento del pubblico del GF Vip, non è affatto sfuggito la vicinanza tra Stefania Orlando e Andrea Zelletta. Negli ultimi giorni, infatti, i due sembrano essersi avvicinati sempre di più e ciò ha ovviamente fatto discutere. A dire la sua, però, è il marito della gieffina: Simone Gianlorenzi. FEELING TRA I DUE – Nonostante L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) All’occhio attento del pubblico del GF Vip, non è affatto sfuggito latraOrlando e Andrea. Negli ultimi giorni, infatti, i due sembrano essersi avvicinati sempre di più e ciò ha ovviamente fatto discutere. A dire la sua, però, è ildella gieffina: Simone Gianlorenzi. FEELING TRA I DUE – Nonostante L'articolo

Fakelolita2 : Meglio che non commento prima che denuncia anche me. Mi dispiace solo per il nostro sistema giudiziario appesantit… - infoitcultura : Sonia Lorenzini ha un segreto pronto ad esplodere al GF Vip? Uno strano commento insinua il dubbio - zazoomblog : Sonia Lorenzini ha un segreto pronto ad esplodere al GF Vip? Uno strano commento insinua il dubbio - #Sonia… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, parla Francesco Bettuzzi, l’ex che Elisabetta Gregoraci non ha mai dimenticato, dice la sua sul percors… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, parla #FrancescoBettuzzi, l’ex che #ElisabettaGregoraci non ha mai dimenticato, dice la sua sul percors… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip commento Flavio Briatore su tutte le furie per un commento su Nathan Falco: «Non è obeso, tu sei un...» Il Messaggero Chi è Filippo Nardi, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip Novità nella casa del Grande Fratello Vip: ad entrare come nuovo concorrente è Filippo Nardi, insieme ad altre due nuove concorrenti scelte da Alfonso Signorini insieme al suo… Leggi Mi hanno chiesto ... Guenda Goria, la difesa del padre a Domenica Live «Non credo alle accuse di mia madre». Barbara D'Urso sembra non crederle Guenda Goria, la difesa del padre a Domenica Live «Non credo alle accuse di mia madre». «Da donna mi sento solidale con mia madre, ma da figlia di mio padre, mi ... Novità nella casa del Grande Fratello Vip: ad entrare come nuovo concorrente è Filippo Nardi, insieme ad altre due nuove concorrenti scelte da Alfonso Signorini insieme al suo… Leggi Mi hanno chiesto ...Guenda Goria, la difesa del padre a Domenica Live «Non credo alle accuse di mia madre». «Da donna mi sento solidale con mia madre, ma da figlia di mio padre, mi ...