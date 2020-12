Cagliari-Inter, solo contusione per Hakimi: Sanchez da valutare nei prossimi giorni (Di domenica 13 dicembre 2020) Problemi fisici per Hakimi e Sanchez durante Cagliari-Inter La vittoria dell’Inter sul Cagliari, rischia di essere pagata a caro prezzo da Antonio Conte. Nel secondo tempo, infatti, l’allenatore nerazzurro ha dovuto sostituire Achraf Hakimi a pochi minuti dal suo ingresso in campo, causa di un problema fisico, mentre non ha potuto sostituire Alexis Sanchez che ha terminato il match senza riuscire a correre. Per il numero 2 si tratta solamente di una serie di crampi come conseguenza di una forte contusione, nulla di eccessivamente preoccupante in vista dei prossimi impegni. Diversa, e più complicata, la situazione del numero 7. Il cileno potrebbe avere accusato un problema all’adduttore e le sue condizioni saranno ... Leggi su intermagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Problemi fisici perduranteLa vittoria dell’sul, rischia di essere pagata a caro prezzo da Antonio Conte. Nel secondo tempo, infatti, l’allenatore nerazzurro ha dovuto sostituire Achrafa pochi minuti dal suo ingresso in campo, causa di un problema fisico, mentre non ha potuto sostituire Alexische ha terminato il match senza riuscire a correre. Per il numero 2 si tratta solamente di una serie di crampi come conseguenza di una forte, nulla di eccessivamente preoccupante in vista deiimpegni. Diversa, e più complicata, la situazione del numero 7. Il cileno potrebbe avere accusato un problema all’adduttore e le sue condizioni saranno ...

