Volley femminile | Champions League 2020 2021 | Conegliano devastante | Fenerbahce k o

Egonu, Silla, Hill, Wolosz. Questi sono i nomi delle protagoniste dell'ennesimo trionfo della Imoco Conegliano, team nettamente superiore al Fenerbahce Istanbul per 3-0 (25-14, 25-19, 25-19). Il match valido per la Champions League di Volley femminile 2020/2021 ha raccontato un dominio assoluto dell'organico veneto, evidentemente superiore dal punto di vista tecnico-caratteriale. Egonu ha esternato una prestazione 'totale': semplicemente devastante in fase offensiva, attenta e determinante in fase difensiva, leader assoluta di una compagine che rasenta la perfezione qualitativa. L'unica macchia di un match perfetto è rappresentata da un infortunio alla schiena per Sylla, protagonista sino a quel momento, ma sostituita adeguatamente da ...

