Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: Kilde il più veloce nella prima prova della discesa (Di giovedì 10 dicembre 2020) prima prova della discesa della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino in Val d’Isere che vede il miglior tempo andare al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che fissa il crono in 2’25?59. In quello che è il debutto stagionale per gli uomini della velocità bene anche i francesi: Nils Allegre Johan Clarey e Nicolas Raffort si piazzano alle spalle di Kilde. A 2?15 c’è Dominik Paris col quindicesimo posto, mentre Innerhofer chiude a cinque secondi dal leader. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020)tappa dideldi sciin Valche vede il miglior tempo andare al norvegese Aleksander Aamodt, che fissa il crono in 2’25?59. In quello che è il debutto stagionale per gli uominivelocità bene anche i francesi: Nils Allegre Johan Clarey e Nicolas Raffort si piazzano alle spalle di. A 2?15 c’è Dominik Paris col quindicesimo posto, mentre Innerhofer chiude a cinque secondi dal leader. SportFace.

