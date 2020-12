L’insostenibile ed esasperata leggerezza di Orsato

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Al cuor non si comanda. Non solo quando si parla di amore, ma anche quando si parla di calcio. Il tifo è un fattore ineludibile, soprattutto per chi vive di pallone in tutte le sue sfaccettature. Poi, però, ci sono dei ruoli e delle parole che – per dinamiche neanche troppo complesse – non dovrebbero essere pronunciate pubblicamente. L’arbitro, invece, ha deciso di palesare il suo tifo spassionato per i colori biancorossi del Vicenza. Cosa c’è di strano? In fondo è nato a Montecchio Maggiore, vive a Recoaro ed è nella sezione di Schio – tutte nel Vicentino – ed è quasi inevitabile avere un’identità calcio-fideistica così spinta. Ma lui è un direttore di gara che può – viste le regole in vigore dallo scorso anno – arbitrare in Serie B. E in cadetteria milita proprio il ‘suo’ Vicenza. Ed è qui che nasce, cresce e matura il problema. LEGGI ANCHE > Il ...