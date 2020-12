George Clooney ricoverato d’urgenza per pancreatite (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’attore stesso ha raccontato la vicenda al “Mirror” George Clooney è stato ricoverato d’urgenza a causa di una pancreatite. L’attore, che ora sta meglio ed è in convalescenza, ha raccontato la disavventura al “Mirror”. Il tutto è successo a quattro giorni dalla fine delle riprese del suo nuovo film “The Midnight Sky” di cui è regista e protagonista e per cui ha perso 13 kili. Clooney dopo la degenza ospedaliera ha trascorso diversi giorni di completo riposo a casa. Sembra che il tutto sia collegato alla perdita ingente e repentina di peso che avrebbe comportato la pancretatite. L’attore ha ammesso di non essersi preso cura di sé stesso in maniera adeguata. Leggi anche: George Clooney ha regalato un milione di euro ai suoi amici ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’attore stesso ha raccontato la vicenda al “Mirror”è statoa causa di una. L’attore, che ora sta meglio ed è in convalescenza, ha raccontato la disavventura al “Mirror”. Il tutto è successo a quattro giorni dalla fine delle riprese del suo nuovo film “The Midnight Sky” di cui è regista e protagonista e per cui ha perso 13 kili.dopo la degenza ospedaliera ha trascorso diversi giorni di completo riposo a casa. Sembra che il tutto sia collegato alla perdita ingente e repentina di peso che avrebbe comportato la pancretatite. L’attore ha ammesso di non essersi preso cura di sé stesso in maniera adeguata. Leggi anche:ha regalato un milione di euro ai suoi amici ...

