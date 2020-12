Champions | insulto razzista del quarto uomo Questione diventa un caso internazionale

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'hanno già definita la gara della vergogna, la partita nella quale il razzismo è sceso in campo vestendo per la prima volta i panni di uno degli arbitri. Francia, Parco dei Principi, Paris Saint ...

tonydandrades : Supuesto insulto racista detiene partido entre PSG e Istanbul - AntonioBergami4 : RT @francescatotolo: Vietato dire “ragazzo nero” perché sarebbe un insulto razzista. Dove è finito l’orgoglioso “Black power? Ovviamente,… - EureosCriss : RT @francescatotolo: Vietato dire “ragazzo nero” perché sarebbe un insulto razzista. Dove è finito l’orgoglioso “Black power? Ovviamente,… - Ilconservator : RT @francescatotolo: Vietato dire “ragazzo nero” perché sarebbe un insulto razzista. Dove è finito l’orgoglioso “Black power? Ovviamente,… - MScherzare : RT @francescatotolo: Vietato dire “ragazzo nero” perché sarebbe un insulto razzista. Dove è finito l’orgoglioso “Black power? Ovviamente,… -

Psg e Basaksehir torneranno in campo oggi pomeriggio per giocare l’ultima partita del girone di Champions League , interrotta clamorosamente ...Il quarto uomo romeno protagonista dell’episodio di Parigi è un arbitro di grande esperienza, ma che è stato responsabile in passato di numerosi episodi controversi ...