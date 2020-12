Calcio, la ministra dello Sport francese sui fatti di PSG-Istanbul Basaksehir: “Una decisione storica” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La ministra con delega allo Sport in Francia Roxana Maracineanu, di chiare origini rumene, ha commentato con un tweet quanto accaduto ieri nel match di Champions League tra PSG e Istanbul Basaksehir, andato in scena al Parco dei Principi di Parigi. “Una decisione storica. Attendiamo i risultati delle indagini ma non posso che salutare la forte simbologia del loro gesto e la loro solidarietà“. Ma che cosa è accaduto? A finire sotto accusa, infatti, è stato l’arbitro di bordo campo, il romeno Sebastian Coltescu che avrebbe dato del “negro” (usando il termine “negru”, “nero” in romeno) all’assistente tecnico Achille Webo della compagine turca, per indicarlo all’arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste. Un’espressione che ha causato la dura reazione dell’ex ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lacon delega alloin Francia Roxana Maracineanu, di chiare origini rumene, ha commentato con un tweet quanto accaduto ieri nel match di Champions League tra PSG e, andato in scena al Parco dei Principi di Parigi.storica. Attendiamo i risultati delle indagini ma non posso che salutare la forte simbologia del loro gesto e la loro solidarietà“. Ma che cosa è accaduto? A finire sotto accusa, in, è stato l’arbitro di bordo campo, il romeno Sebastian Coltescu che avrebbe dato del “negro” (usando il termine “negru”, “nero” in romeno) all’assistente tecnico Achille Webo della compagine turca, per indicarlo all’arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste. Un’espressione che ha causato la dura reazione dell’ex ...

