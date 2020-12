Un ricordo di Dimebag Darrel a distanza di 16 anni dalla morte

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 8 dicembre 2020) Essere chitarristi è cosa canonica. Essere leggenda della chitarra è cosa da pochi.lo è stato, grazie al suo smisurato talento con l’ascia in mano, grazie ai suoi assoli millimetrati e alla sua presiposizione a migliorare disco dopo disco, riff dopo riff. Lui e i suoi Pantera hanno segnato l’heavy metal90? quando per le radio impersava solo rock alternativo. Dischi come Cowboys from Hell del 1990 e Vulgar Display of Power del 1992 sono riusciti nell’incredibile impresa di vendere milioni di copie. Il suo stile, unico e inimitabile, ha segnato una generazione di chitarristi. Ha avuto lo stesso impatto di un Randy Rhoads o di un Eddie Van Halen. E non si esagera asserendo ciò, lo dimostra la sua musica. Chi era, chitarrista dei Panter ucciso nel 2004? Un ...