“Perché hai detto n***o?” Psg-Basaksehir sospesa per frasi razziste del quarto uomo – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Succede l’incredibile al Parco dei Principi di Parigi: partitatra PSG e IstanbulperdelAssolutamente clamoroso quello che sta succedendo al Parco dei Principi di Parigi: durante la partita tra il PSG ed l’Istanbul, Pierre Webo, ex attaccante camerunense e vice allenatore della squadra turca, avrebbe ricevuto un insulto razzista da parte del. Questa la ricostruzione dell’Equipe La squadra ospite ha abbondano il terreno di gioco, subito seguita dalla formazione di Tuchel. La partita è momentaneamente. Here the full scene of the incident: ref goes to bench for sending off Ba?ak?ehir assistant Webo for protesting;the fourth man points at him ...