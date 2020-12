Hamburger di melanzane, sfiziosa alternativa (Di martedì 8 dicembre 2020) Chi ha detto che gli Hamburger di verdure non sono saporiti? Provate questa variante con le melanzane e ne rimarrete incredibilmente colpiti! Un sostituto di un classico Hamburger per i vegetariani e una sfiziosa alternativa per chi, invece, mangia carne. Semplici da realizzare, possono essere preparati anche in anticipo e cotti all'ultimo momento. Deliziosi da mangiare, come detto prima vi conquisteranno al primo morso.Ingredienti (per 4 Hamburger)1 melanzana media, 150 grammi di pane raffermo, 4 cucchiai di formaggio grattugiato, pangrattato q.b., 1/2 bicchiere di latte, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di capperi, 1 ciuffo di prezzemolo, olio evo, saleProcedimentoLavate la melanzana, spuntate il picciolo e tagliatela a cubetti, senza sbucciarla prima. Mettete la melanzana in una ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 dicembre 2020) Chi ha detto che glidi verdure non sono saporiti? Provate questa variante con lee ne rimarrete incredibilmente colpiti! Un sostituto di un classicoper i vegetariani e unaper chi, invece, mangia carne. Semplici da realizzare, possono essere preparati anche in anticipo e cotti all'ultimo momento. Deliziosi da mangiare, come detto prima vi conquisteranno al primo morso.Ingredienti (per 4)1 melanzana media, 150 grammi di pane raffermo, 4 cucchiai di formaggio grattugiato, pangrattato q.b., 1/2 bicchiere di latte, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di capperi, 1 ciuffo di prezzemolo, olio evo, saleProcedimentoLavate la melanzana, spuntate il picciolo e tagliatela a cubetti, senza sbucciarla prima. Mettete la melanzana in una ...

calabazababy : RT @psychosaru: che voglia di lasagne pizza hamburger patatine parmigiana di melanzane pasta al pesto tortellini in brodo sushi cannoli sic… - psychosaru : che voglia di lasagne pizza hamburger patatine parmigiana di melanzane pasta al pesto tortellini in brodo sushi can… - moeniadeus : ci ho messo più di un'ora a cucinare, ma ho tirato fuori un pranzetto not bad nella quarta foto: - hamburger, mela… - elofoolish : @ilCallista @MakTaiTai eh infatti da li la perplessita. hamburger di melanzane? - photonmessage : @Godot42405938 Trovata, ma avevo uovo sodo e pomodorini pronti. Ho sempre qualcosa (alla peggio una scatoletta di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamburger melanzane Hamburger di melanzane: leggeri e ricchi di ferro e magnesio NonSoloRiciclo Hamburger di melanzane: leggeri e ricchi di ferro e magnesio

Hamburger di melanzane: leggeri e ricchi di ferro e magnesio In cucina è spesso difficile conciliare salute e gusto, e soprattutto, quando si è in molti in famiglia metter d'accordo i gusti di tutti è ...

Hamburger di melanzane: leggeri e ricchi di ferro e magnesio In cucina è spesso difficile conciliare salute e gusto, e soprattutto, quando si è in molti in famiglia metter d'accordo i gusti di tutti è ...