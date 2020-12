Roma | Fonseca accusa l' arbitro | ' Gli episodi parlano da soli'

domenicoditell1 : Fonseca uno di noi. E chi continua ad andargli contro è un finto tifoso della Roma - sportli26181512 : Fonseca furioso: “Arbitraggio di Maresca incomprensibile”: Le parole del tecnico giallorosso al termine del match p… - 4n1mo51t1som1n4 : Fonseca: 'ho detto all'arbitro di rispettare la squadra'. Finché nn capiremo che nn è l'allenatore che deve dirlo… - MCalcioNews : Roma-Sassuolo 0-0, Fonseca: 'Il primo giallo su Pedro non c'era. Il fallo su Pellegrini era da rosso' ?… - tuttosport : #Fonseca contro #Maresca: “Gli episodi parlano da soli” -

Corriere dello Sport.it

Domenica pomeriggio di Serie A priva di particolari emozioni con due gare terminate senza reti e una rinviata. La Roma viene infatti bloccata dal Sassuolo sullo 0-0 all’Olimpico complice anche un gol ...Paulo Fonseca, espulso alla fine del primo tempo, se la prende con l'arbitro Maresca per la direzione di gara. "L'arbitraggio non mi è piaciuto. Non capisco il primo fallo di Pedro, come si possa dare ...