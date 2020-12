Maratona Valencia 2020: risultati e classifica. Chebet e Jepchirchir vincono con tempi da urlo. Valeria Straneo, niente minimo olimpico (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo lo spettacolare Record del Mondo di mezza Maratona firmato dal keniano Kibiwott Kandie, si è completata anche la Maratona di Valencia. Si trattava di una delle poche prove sui 42,195 km in questa stagione tormentata dall’emergenza sanitaria. Lo spettacolo non è assolutamente mancato sulle strade spagnole e i riscontri cronometrici giunti al termine delle due gare sono stati a dir poco ragguardevoli. La Maratona di Valencia è infatti diventata la terza al mondo in termini di velocità dopo quelle di Berlino e Londra, storicamente le due prove dove cercare di timbrare i migliori crono. Precisiamo che l’evento era aperto soltanto ai professionisti per ovvi motivi legati alla pandemia. Al maschile ha trionfato il keniano Evans Chebet con lo strepitoso tempo di 2h03:00. Il 32enne, che ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo lo spettacolare Record del Mondo di mezzafirmato dal keniano Kibiwott Kandie, si è completata anche ladi. Si trattava di una delle poche prove sui 42,195 km in questa stagione tormentata dall’emergenza sanitaria. Lo spettacolo non è assolutamente mancato sulle strade spagnole e i riscontri cronometrici giunti al termine delle due gare sono stati a dir poco ragguardevoli. Ladiè infatti diventata la terza al mondo in termini di velocità dopo quelle di Berlino e Londra, storicamente le due prove dove cercare di timbrare i migliori crono. Precisiamo che l’evento era aperto soltanto ai professionisti per ovvi motivi legati alla pandemia. Al maschile ha trionfato il keniano Evanscon lo strepitoso tempo di 2h03:00. Il 32enne, che ...

SkySport : ULTIM'ORA VALENCIA Mezza maratona, record del mondo di Kandie Il keniota per la prima volta sotto i 58 minuti… - MarathonWorld1 : Risultati Maratona di Valencia: assolo keniano - OA_Sport : Maratona Valencia 2020: risultati e classifica. Chebet e Jepchirchir vincono con tempi da urlo. Valeria Straneo, ni… - Taita9Info : RT @AtletiDisagiati: Si è rimessa in gioco dopo vari problemi fisici e a 44 anni ha chiuso la maratona di Valencia in 2h37'03'. Grande Vale… - MassimoBonzo : RT @AtletiDisagiati: TEMPO STRATOSFERICO alla mezza maratona di Valencia per Kibiwott Kandie. Il fenomeno keniano batte in volata Jacob Kip… -