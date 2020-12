Spear-phishing | attenzione alle email con richiesta di denaro anche se provengono da Paypal

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Un malintenzionato può inviarvi unadi pagamento da un accountcon il nome o indirizzosimile a quella di un vostro vero amico e farvi cadere in una frode di. Laproviene davvero dama il mittente vuole tendervi un tranello ! Ecco perchè vi consigliamo di non pagare mai nessuno a meno che non siate assolutamente sicuri dell'identità del destinatario e soprattutto del motivo per cui avete ricevuto la. Come fare ? Il modo più veloce utilizzando il telefono. Vincere la pigrizia può essere importante per non perdere i propri soldi.