Alfonso Signorini ruba il posto alla Panicucci – scopri cosa è successo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alfonso Signorini sta letteralmente spaccando con il suo Grande Fratello Vip, che quest'anno vedrà i protagonisti trascorrere le festività natalizie all'interno della Casa. Il Grande Fratello è uno dei programmi di punta di Mediaset, va infatti in onda ben due volte alla settimana. Ma c'è un'indiscrezione shock. Quale settimana fa Federica Panicucci ha rivelato che anche quest'anno Canale 5 proporrà un Capodanno in musica da lei presentato, ma secondo un'indiscrezione le cose non stanno così. A quanto pare il 31 Dicembre Alfonso Signorini prenderà il posto della Panicucci e anticiperà la puntata al giovedì e ci sarà il Capodanno con il Grande Fratello. Questa sarebbe una grandissima novità che potrebbe tradursi in degli ottimi ascolti.

