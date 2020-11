Palermo, la continuità è tutto: in quattro giorni i rosa cambiano volto e si riportano in zona play-off (Di lunedì 30 novembre 2020) "La continuità sarà un elemento fondamentale in questo campionato di Serie C, tanto più per chi deve risalire la classifica come il Palermo".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla gara vinta contro la formazione di mister Giuseppe Scienza. Una reazione d'orgoglio quella dei rosanero, che hanno deciso tutto nella prima frazione di gioco: apre Almici dagli undici metri, poi Marconi e infine Saraniti, tre gol d'oro che siglano la quarta vittoria stagionale isolando così lo stop interno contro la Turris. Ventinove anni dopo dall’ultimo scontro, il Palermo batte il Monopoli 3-0 consolidando la propria posizione in zona playoff. Ma per scalare la classifica bisognerà fare tesoro dei propri errori, perchè "la differenza sta ... Leggi su mediagol (Di lunedì 30 novembre 2020) "Lasarà un elemento fondamentale in questo campionato di Serie C, tanto più per chi deve risalire la classifica come il".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla gara vinta contro la formazione di mister Giuseppe Scienza. Una reazione d'orgoglio quella deinero, che hanno decisonella prima frazione di gioco: apre Almici dagli undici metri, poi Marconi e infine Saraniti, tre gol d'oro che siglano la quarta vittoria stagionale isolando così lo stop interno contro la Turris. Ventinove anni dopo dall’ultimo scontro, ilbatte il Monopoli 3-0 consolidando la propria posizione inoff. Ma per scalare la classifica bisognerà fare tesoro dei propri errori, perchè "la differenza sta ...

