Covid-19, scende il numero dei positivi e dei tamponi: 18 decessi nelle ultime 48 ore (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ultimo bollettino inviato dall’Unità di Crisi Regionale, sui casi di Covid-19 in Campania, riporta la positività al virus di 1.626 persone (1.131 asintomatici e 195 sintomatici) su 14.286 tamponi processati. Sono 18 le persone decedute nelle ultime 48 ore, da aggiungere ad altri 24 decessi avvenuti precedentemente ma registrati ieri. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.626 di cui: Asintomatici: 1.431 Sintomatici: 195 tamponi del giorno: 14.286 Totale positivi: 155.319 Totale tamponi: 1.586.159 ?Deceduti: 42 (*) Totale deceduti: 1.673 Guariti: 1.843 Totale guariti: 49.119 * 18 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ultimo bollettino inviato dall’Unità di Crisi Regionale, sui casi di-19 in Campania, riporta latà al virus di 1.626 persone (1.131 asintomatici e 195 sintomatici) su 14.286processati. Sono 18 le persone decedute48 ore, da aggiungere ad altri 24avvenuti precedentemente ma registrati ieri. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 1.626 di cui: Asintomatici: 1.431 Sintomatici: 195del giorno: 14.286 Totale: 155.319 Totale: 1.586.159 ?Deceduti: 42 (*) Totale deceduti: 1.673 Guariti: 1.843 Totale guariti: 49.119 * 18 deceduti48 ore e 24 deceduti in precedenza ...

