Storia popolare del calcio tra lotte, sconfitte e rivoluzioni (Di domenica 29 novembre 2020) Il 22 giugno 1974 succede nel calcio qualcosa che forse ricordate. Magari in modo vago, è una di quelle immagini di calcio così assurde che diventano quasi oniriche. Mondiali di Germania, stadio di Gelsenkirchen, calcio di punizione per il Brasile, che sta vincendo tre a zero contro lo Zaire, a cinque minuti dalla fine. Alla battuta va Rivelino. Joseph Mwepu Ilunga, difensore dello Zaire, a gioco fermo esce dalla barriera e calcia via la palla. Così, senza senso, senza motivo apparente. I brasiliani lo guardano increduli e divertiti, l'arbitro lo ammonisce. Se fosse successo oggi, sarebbe stato oggetto di un'infinità di gif e meme. Era il 1974 e passò alla Storia come un gesto naïf, quasi infantile. Che fa questo? È scemo? Come nasce il calcio, uno sport globale Non avevamo capito niente. Quel ... Leggi su gqitalia (Di domenica 29 novembre 2020) Il 22 giugno 1974 succede nelqualcosa che forse ricordate. Magari in modo vago, è una di quelle immagini dicosì assurde che diventano quasi oniriche. Mondiali di Germania, stadio di Gelsenkirchen,di punizione per il Brasile, che sta vincendo tre a zero contro lo Zaire, a cinque minuti dalla fine. Alla battuta va Rivelino. Joseph Mwepu Ilunga, difensore dello Zaire, a gioco fermo esce dalla barriera e calcia via la palla. Così, senza senso, senza motivo apparente. I brasiliani lo guardano increduli e divertiti, l'arbitro lo ammonisce. Se fosse successo oggi, sarebbe stato oggetto di un'infinità di gif e meme. Era il 1974 e passò allacome un gesto naïf, quasi infantile. Che fa questo? È scemo? Come nasce il, uno sport globale Non avevamo capito niente. Quel ...

Ogni singolo pallone è politica. Il libro di Valerio Moggia ci racconta lo sport più amato da una prospettiva nuova e ci insegna a vederlo davvero per quello che è ...

