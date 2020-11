Crisi del comparto zootecnico senza risposte dalla Regione Puglia

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 27 novembre 2020) Bari – «Gli effetti dei segnali di attenzione mostrati, per far fronte all’emergenza sanitaria covid-19, sono stati inferiori alle aspettative e, purtroppo, insufficienti ad affrontare una situazione di profondache, nello specifico, sta caratterizzando ilpugliese». Attraverso una nota congiunta, sono Cia Agricoltori Italiani della, AGCI Coordinamento, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confcooperative, Legacoope UCIa esprimere la propria preoccupazione e a delineare in tutta la sua drammaticità lo scenario che sta colpendo con durezza le aziende zootecniche pugliesi. «La filiera lattiero-caseraria, ancora ...