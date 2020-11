"Storie intorno al fuoco", terzo appuntamento con le video-letture per bambini (Di giovedì 26 novembre 2020) Il mondo della castagna raccontato ai bambini attraverso i social network. Sabato 28 novembre è in programma il terzo appuntamento di "Storie intorno al fuoco", il ciclo di video-letture proposte ... Leggi su lanazione (Di giovedì 26 novembre 2020) Il mondo della castagna raccontato aiattraverso i social network. Sabato 28 novembre è in programma ildi "al", il ciclo diproposte ...

Arezzo, 26 novembre 2020 - Il mondo della castagna raccontato ai bambini attraverso i social network. Sabato 28 novembre è in programma il terzo appuntamento di “Storie intorno al fuoco”, il ciclo di ...

Per salvare l’ambiente ci vogliono i ragazzi. E un libro

Intervista a Carola Benedetto e Luciana Ciliento, autrici di Storie per ragazzi e ragazze che vogliono salvare il mondo. Il libro racconta di persone che hanno contribuito a cambiare il Pianeta, o sem ...

