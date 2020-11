Sci alpino, Lara Gut-Behrami in testa dopo le qualifiche del parallelo di Lech. 4a Marta Bassino, passa Federica Brignone (Di giovedì 26 novembre 2020) Lara Gut-Behrami centra il miglior tempo nelle qualificazioni del parallelo di Lech (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Sulla pista denominata Flexenarena, oltre sessanta atlete si sono sfidate in due manche per conquistare i sedici posti disponibili per la fase finale ad eliminazione diretta che prenderà il via alle ore 17.45, con la campionessa elvetica che ha saputo disputare due manche davvero impeccabili. Le assenze di Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin hanno permesso maggiori chance per le atlete di seconda fascia, con qualche sorpresa che non è mancata, come le eliminazioni della neozelandese Alice Robinson, della svizzera Wendy Holdener e della nostra Sofia Goggia. Per quel che riguarda i colori azzurri, passano alla fase finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020)Gut-centra il miglior tempo nelle qualificazioni deldi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Sulla pista denominata Flexenarena, oltre sessanta atlete si sono sfidate in due manche per conquistare i sedici posti disponibili per la fase finale ad eliminazione diretta che prenderà il via alle ore 17.45, con la campionessa elvetica che ha saputo disputare due manche davvero impeccabili. Le assenze di Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin hanno permesso maggiori chance per le atlete di seconda fascia, con qualche sorpresa che non è mancata, come le eliminazioni della neozelandese Alice Robinson, della svizzera Wendy Holdener e della nostra Sofia Goggia. Per quel che riguarda i colori azzurri,no alla fase finale ...

