Juventus | Kulusevski-Chiesa | un rischioso ballottaggio da 100 milioni

(Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la qualificazione matematica agli ottavi di Champions League, lasi prepara alla sfida di campionato contro il Benevento. Tiene banco l’utilizzo di, possibili protagonisti di unPrimo obiettivo stagionale raggiunto per la nuovadi Andrea Pirlo: pass diretto per gli ottavi di finale di Champions League e sfida Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gabri_Juventus : Dejan Kulusevski ha vinto il premio di 'Centrocampista Svedese dell'anno' #Kulusevski - mcrisj01 : RT @n_bianconere: #Juventus le ultime novità di formazione #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine - dbn1997j : Sinceramente già credo che Federico Chiesa siano i 60mln peggio spesi nella storia della Juventus. In più Pirlo con… - Giacomo83766897 : @Pirlo_official @juventus Da quello che ho visto Chiesa, Kulusevski e Bernardeschi giocano fuori ruolo. Sono tutti… - Kulusevski_SZN : RT @Pirlo_official: Vittoria e passaggio del turno. Bravi ragazzi ???? @juventus #JuveFerencvaros #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Kulusevski

La partita Benevento - Juventus del 28 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la nona giornata del campionato di Serie A ...Timothy OrmezzanoLa Juventus sta sviluppando una pericolosa dipendenza dai gol di Cristiano Ronaldo e Morata. Segnano sempre loro. Insieme hanno fatturato il 73% delle reti bianconere (16 su ...