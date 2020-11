Ho cominciato ad amare Maradona quando avevo 17 anni | giocavo nel Napoli e gli davo del lei

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020)aveva un tapis roulant in cantina, “ci correva sopra. E lo faceva anchenon veniva ad allenarsi con noi,era rimasto a dormire un po’ troppo,tutti lo davano per perso: e invece Diego galoppava da solo, là sotto”. E’ il racconto dell’amico Ciro Ferrara, intervistato da Repubblica.“La parola giusta è amore - afferma - Hoad17nele glidel lei. E ho continuato per trent’. L’ho stimato, l’ho conosciuto credo come pochi ma amato come tantissimi: era impossibile non farlo. Per la sua profonda, straripante umanità.Per la vicinanza con tutti. Era un dio - dice ...