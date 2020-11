Coronavirus: Zaia chiede ristori per ordinanze regioni, Boccia 'fondo ad hoc di 250 mln' (2) (Di giovedì 26 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Zaia chiede ristori per ordinanze regioni, Boccia 'fondo ad hoc di 250 mln' (2)... - iambadatpoems : RT @Open_gol: In Veneto quasi 4.000 casi di Covid-19 in 24 ore - NandoPiscopo1 : RT @Open_gol: In Veneto quasi 4.000 casi di Covid-19 in 24 ore - sergiobertoldo : RT @aibipres: #Coronavirus e #scuole a Natale? #Luca Zaia: “La documentazione scientifica ci dice che i cluster più imponenti arrivano dai… - aibipres : #Coronavirus e #scuole a Natale? #Luca Zaia: “La documentazione scientifica ci dice che i cluster più imponenti arr… -