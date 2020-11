Pomezia | visita notturna dei ladri al “compro oro” | ma l’allarme rovina i piani | malviventi in fuga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Notte movimentata quella appena trascorsa adove ignoti hanno tentato un furto presso il compro oro di Via Roma, all'angolo con Via Metastasio. Erano all'incirca le 3.00 del mattino quando la sirena d'allarme è scattata nel locale commerciale svegliando i residenti della zona; un "imprevisto" che, alla resa dei conti, ha messo incostringendoli a desistere dal loro intento. Sul caso indagano ora i Carabinieri della locale Compagnia: da capire se iabbiano fatto in tempo comunque ad asportare qualcosa dal compro oro o se invece, come sembra, al contrario siano rimasti a mani vuote.