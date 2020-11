Lutto per Iva Zanicchi, morto il fratello. L’annuncio su Instagram (Di mercoledì 25 novembre 2020) Iva Zanicchi annuncia la morte del fratello Antonio con un toccante post sul suo profilo Instagram. Una foto che li ritrae insieme e una breve frase che dice tutto: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio“. Antonio Zanicchi aveva 77 anni. Pensionato dell’Eni, soffriva di una malattia cardiaca. Stando a quanto riporta Il Giornale, l’uomo avrebbe contratto il Covid che complicando il quadro clinico l’avrebbe portato alla morte. Il Lutto per Iva Zanicchi è arrivato pochi giorni dopo le sue dimissioni dall’ospedale. Anche la cantante, 80 anni, era risultata positiva al virus e aveva necessitato di un ricovero da dove aveva condiviso alcuni video-messaggi sulle sue condizioni di salute. In un’intervista alla Stampa, la Zanicchi aveva raccontato delle ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ivaannuncia la morte delAntonio con un toccante post sul suo profilo. Una foto che li ritrae insieme e una breve frase che dice tutto: “Ciaomio. Ti ho amato come un figlio“. Antonioaveva 77 anni. Pensionato dell’Eni, soffriva di una malattia cardiaca. Stando a quanto riporta Il Giornale, l’uomo avrebbe contratto il Covid che complicando il quadro clinico l’avrebbe portato alla morte. Ilper Ivaè arrivato pochi giorni dopo le sue dimissioni dall’ospedale. Anche la cantante, 80 anni, era risultata positiva al virus e aveva necessitato di un ricovero da dove aveva condiviso alcuni video-messaggi sulle sue condizioni di salute. In un’intervista alla Stampa, laaveva raccontato delle ...

Iva Zanicchi: il fratello Antonio morto per Covid

Ligonchio (Reggio Emilia), 25 novembre 2020 – Vasto cordoglio nell’Appennino reggiano per la scomparsa di Antonio Zanicchi, fratello della canta e conduttrice reggiana Iva. E’ stata la stessa artista ...

