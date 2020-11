Gli scacchi possono essere molto sexy | lo conferma una campionessa

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In uno dei fenomeni più strani (ma probabilmente attesi) dell'anno, le vendite disono cresciute notevolmente dopo che la serie La regina deglicon Anya Taylor-Joy è diventata un successo internazionale (e potrebbe perfino diventare la miniserie più seguita nella storia di Netflix.) Una storia con glisullo sfondo ha aiutato il mondo a scoprire quanto puòinteressante o riscoprire il fascino che un tempo aveva per esso. Glisono? Per molti glinon sono interessanti osembrarecomplicati, tuttavia il gioco è come qualsiasi altro gioco di strategia e non ci vuoleper saperlo giocare. Un altro fatto interessante? Il gioco può diventare erotico ...