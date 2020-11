Tomba e Brignone si uniscono al coro degli irresponsabili | ' Le piste da sci vanno tenute aperte'

RaiNews : 'Stazioni chiuse? Danno sarebbe irreparabile' #sci - fghiosso : RT @RaiNews: 'Stazioni chiuse? Danno sarebbe irreparabile' #sci - infoitinterno : Tomba e Brignone: 'Le piste da sci sono sicure e vanno aperte' - gb46290720 : RT @RaiNews: 'Stazioni chiuse? Danno sarebbe irreparabile' #sci - ginugiola : RT @RaiNews: 'Stazioni chiuse? Danno sarebbe irreparabile' #sci -

Ultime Notizie dalla rete : Tomba Brignone

ROME, 23 NOV - Italian skiing great Alberto Tomba and Federica Brignone, the holder of the women's World Cup, on Monday called for Italy's ski slopes to be reopened. The nation's pistes are currently ..."Sarebbe un danno enorme, irreparabile, se il governo confermasse le notizie circolate in queste ore, sulla possibilità di non aprire gli impianti da sci per le festività natalizie". A dirlo è il Pres ...