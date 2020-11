Sport in lutto, muore di Covid a 19 anni. La mamma: “Non aveva altre patologie, stava bene” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Il Covid non guarda in faccia nessuno, nemmeno i giovani. Sebbene la malattia sia più letale nei soggetti più anziani, rimane una minaccia per tutte le età. Anche i più giovani possono morire di Coronavirus, come Cameron Wellington, 19enne inglese e giovane promessa del wrestling. Cameron Wellington, di Walsall (Inghilterra), è risultato positivo al coronavirus lo scorso martedì, dopo suo padre Norman, come riporta il The Sun. (Continua..) Mercoledì, ha detto a sua madre che si sentiva bene, ma 24 ore dopo è morto. La madre, Jane, ha dichiarato che il ragazzo era in buona salute, nonostante un po' sovrappeso, prima di prendere il virus. Le sue condizioni, da una semplice tosse, sono però peggiorate in fretta, così giovedì sono andati in ospedale. Ma i dottori hanno scoperto che i suoi livelli di ossigeno ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 23 novembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Ilnon guarda in faccia nessuno, nemmeno i giovani. Sebbene la malattia sia più letale nei soggetti più anziani, rimane una minaccia per tutte le età. Anche i più giovani possono morire di Coronavirus, come Cameron Wellington, 19enne inglese e giovane promessa del wrestling. Cameron Wellington, di Walsall (Inghilterra), è risultato positivo al coronavirus lo scorso martedì, dopo suo padre Norman, come riporta il The Sun. (Continua..) Mercoledì, ha detto a sua madre che si sentiva bene, ma 24 ore dopo è morto. La madre, Jane, ha dichiarato che il ragazzo era in buona salute, nonostante un po' sovrappeso, prima di prendere il virus. Le sue condizioni, da una semplice tosse, sono però peggiorate in fretta, così giovedì sono andati in ospedale. Ma i dottori hanno scoperto che i suoi livelli di ossigeno ...

RomanaGanzoni : RT @RSIsport: Lo sport svizzero e ticinese è in lutto. Si è spenta Doris De Agostini, prima sciatrice del nostro cantone a ottenere risulta… - RossiniJeffrey : - Lo sport ticinese è in lutto. All'età di 62 anni si è spenta Doris De Agostini. - newsbiella : Sport biellese in lutto per la scomparsa a 65 anni di Doriano Stoppa - MarcoApebe : RT @RSIsport: Lo sport svizzero e ticinese è in lutto. Si è spenta Doris De Agostini, prima sciatrice del nostro cantone a ottenere risulta… - RSIonline : RT @RSIsport: Lo sport svizzero e ticinese è in lutto. Si è spenta Doris De Agostini, prima sciatrice del nostro cantone a ottenere risulta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport lutto Lutto LA NAZIONE La mamma muore di cancro in 7 giorni, i figli la ricordano con le arti marziali: “Lottiamo per lei”

La storia di Irene, 24enne di Pistoia, che insieme al papà e al fratello ha creato l’evento benefico Fight the Cancer, che si svolge tutti gli ...

Anele Ngcongca è morto a 33 anni a causa di un incidente stradale

Anele Ngcongca duttile perno della nazionale sudafricana, con cui ha giocato più di 50 partite è morto in un terribile incidente d’auto ...

La storia di Irene, 24enne di Pistoia, che insieme al papà e al fratello ha creato l’evento benefico Fight the Cancer, che si svolge tutti gli ...Anele Ngcongca duttile perno della nazionale sudafricana, con cui ha giocato più di 50 partite è morto in un terribile incidente d’auto ...