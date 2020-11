La compagna Azzolina si racconta: “Amo Marx, Bella Ciao e mi chiamavano Cazzolina” (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – «Già al liceo mi chiamavano CAzzolina, e ne ridevo, e ora, per aiutarli a ridere, mi tingo le labbra ancora di più». Scatta l’operazione-empatia Lucia Azzolina. Nel tentativo di raggranellare qualche consenso in un periodo che vede naufragare il gradimento del suo operato in seno all’emergenza sanitaria, l’attuale ministro dell’Istruzione si gioca la carta del «lato umano». Tutto quello che ignoravate dell’infanzia dell’Azzolina e tanto altro: il rischio di essere ricordata come quella dei «banchi a rotelle» è bello alto, così l’inquilina di Viale Trastevere decide di sbottonarsi, snocciolando a Venerdì di Repubblica i ricordi di un’infanzia e adolescenza «difficili» di trapiantata siciliana al nord, strizzando l’occhio agli immancabili riferimenti culturali «rossi». Marx e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – «Già al liceo mi, e ne ridevo, e ora, per aiutarli a ridere, mi tingo le labbra ancora di più». Scatta l’operazione-empatia Lucia. Nel tentativo di raggranellare qualche consenso in un periodo che vede naufragare il gradimento del suo operato in seno all’emergenza sanitaria, l’attuale ministro dell’Istruzione si gioca la carta del «lato umano». Tutto quello che ignoravate dell’infanzia dell’e tanto altro: il rischio di essere ricordata come quella dei «banchi a rotelle» è bello alto, così l’inquilina di Viale Trastevere decide di sbottonarsi, snocciolando a Venerdì di Repubblica i ricordi di un’infanzia e adolescenza «difficili» di trapiantata siciliana al nord, strizzando l’occhio agli immancabili riferimenti culturali «rossi».e ...

faquirite : RT @IlPrimatoN: Scatta l'improbabile 'operazione-empatia' per raggranellare consensi dopo il disastro delle scuole il seno all'emergenza sa… - morettweet : RT @IlPrimatoN: Scatta l'improbabile 'operazione-empatia' per raggranellare consensi dopo il disastro delle scuole il seno all'emergenza sa… - Tec_Ambientali : RT @IlPrimatoN: Scatta l'improbabile 'operazione-empatia' per raggranellare consensi dopo il disastro delle scuole il seno all'emergenza sa… - IlPrimatoN : Scatta l'improbabile 'operazione-empatia' per raggranellare consensi dopo il disastro delle scuole il seno all'emer… - AntonioFucilone : The Liberty Bell of Italy: Azzolina, la compagna grillina -

Ultime Notizie dalla rete : compagna Azzolina La compagna Azzolina si racconta: “Amo Marx, Bella Ciao e mi chiamavano Cazzolina” Il Primato Nazionale Si ubriaca, aggredisce la compagna e la minaccia di morte, arrestato

I carabinieri di Carlentini, nel Siracusano, hanno tratto in arresto un 47enne catanese, con precedenti penali, accusato di maltrattamenti in famiglia. L'articolo Si ubriaca, aggredisce la compagna ...

Azzolina e le promesse irrealizzabili per classi pollaio e prof di sostegno

La ministra in diretta Facebook spiega che non ci sarà un provvedimento ad hoc per l’abolizione delle classi pollaio: «Contiamo sul calo demografico». Mentre annuncia 25 mila nuove cattedre di sostegn ...

I carabinieri di Carlentini, nel Siracusano, hanno tratto in arresto un 47enne catanese, con precedenti penali, accusato di maltrattamenti in famiglia. L'articolo Si ubriaca, aggredisce la compagna ...La ministra in diretta Facebook spiega che non ci sarà un provvedimento ad hoc per l’abolizione delle classi pollaio: «Contiamo sul calo demografico». Mentre annuncia 25 mila nuove cattedre di sostegn ...