Il tweet sessista dell’editore Laterza: «Non conosco scrittrici contemporanee maestre di stile». Poi le scuse (Di lunedì 23 novembre 2020) Un inciampo sessista da parte di chi le parole, per sua stessa ammissione, dovrebbe saperle usare e dosare. Il protagonista è l’editore Alessandro Laterza, che su Twitter s’è lasciato andare a un’analisi ben poco lusinghiera nei confronti delle scrittrici contemporanee italiane. «Essere scrittori è altro dal saper scrivere bene», ha twittato Laterza, «è avere uno “stile”, un proprio uso del lessico, sintassi, figure retoriche, ecc.. Trama, personaggi, soggetto sono marginali. Cerco lumi sulle scrittrici italiane contemporanee. Per mia lacuna mi fermo a Ginzburg e Morante. Grazie». November 22, 2020 Il tweet dell’editore ha scaturito immediatamente un fiume di reazioni. «Come è possibile che un editore si fermi ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Un inciampoda parte di chi le parole, per sua stessa ammissione, dovrebbe saperle usare e dosare. Il protagonista è l’editore Alessandro, che su Twitter s’è lasciato andare a un’analisi ben poco lusinghiera nei confronti delleitaliane. «Essere scrittori è altro dal saper scrivere bene», ha twittato, «è avere uno “”, un proprio uso del lessico, sintassi, figure retoriche, ecc.. Trama, personaggi, soggetto sono marginali. Cerco lumi sulleitaliane. Per mia lacuna mi fermo a Ginzburg e Morante. Grazie». November 22, 2020 Ilha scaturito immediatamente un fiume di reazioni. «Come è possibile che un editore si fermi ...

